رئيس الوزراء الإيطالي يصل الجزائر لبحث الملف الليبي

الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الخليج 365



شرع رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي الخميس في زيارة إلى الجزائر، يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين حول الملف الليبي وقضايا التعاون الثنائي.



وأفاد التلفزيون الرسمي أن زيارة كونتي التي تأتي قبل مؤتمر برلين بيومين، تستمر يوم واحد، وسيلتقي الرئيس عبد المجيد تبون في وقت لاحق الخميس.



والأربعاء، ذكر بيان للخارجية الجزائرية أن الزيارة "تندرج في إطار ديناميكية جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا و تقديم حل دائم لها".



وأوضح أن الدبلوماسية الجزائرية تولي اهتماما خاصا للمسألة الليبية إذ تبذل منذ أسابيع عديدة جهودا حثيثة لتوفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق الحوار ما بين الليبيين وكذا مبادرة السلام للأمم المتحدة.



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وأشار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر ستكون "فرصة لمسؤولي البلدين لدراسة الملفات الثنائية".

وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد المقبل، قمة دعت إليها كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وخليفة حفتر و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، الكونغو.



وتشن قوات خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

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