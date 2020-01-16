فلسطينيون يحتجون على زيارة القنصل البريطاني لنابلس

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



ندد عشرات الفلسطينيين، الخميس، بزيارة القنصل البريطاني العام، لدى السلطة الفلسطينية، فيليب هول، لبلدية مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت لها فصائل فلسطينية، أمام مبنى البلدية، تزامنا مع زيارة "هول" (مقره في القدس الشرقية)، الأعلام الفلسطينية، ولافتات تطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد "بلفور"، وسط حشد أمني فلسطيني.

وقال الناشط في "لجان مقاومة الاحتلال الإسرائيلي (غير حكومية)"، خالد منصور لوكالة الخليج 365 إن "كل مسؤول بريطاني غير مرحب به في بلادنا، بريطانيا من وجدت إسرائيل من خلال وعد بلفور".

Advertisements

وأضاف "الحكومة البريطانية رفضت الاعتذار للشعب الفلسطيني عن ذلك الوعد، ولم تصحح خطأها التاريخي الذي أسفر عن احتلال بلادنا".

وتابع "القنصل البريطاني أحد أبرز الوجوه، الذين احتفلوا بمئوية وعد بلفور إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

و"وعد بلفور"، هو الاسم الشائع الذي يطلق على الرسالة التي بعثها وزير الخارجية البريطاني، آرثر جيمس بلفور، في 2 نوفمبر 1917، إلى اللورد (اليهودي) ليونيل وولتر دي روتشيلد، أشار فيها إلى أن حكومته ستبذل غاية جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.ويطالب الفلسطينيون على المستويين الرسمي والشعبي، بريطانيا بالاعتذار عن هذا الوعد، الذي مهّد لإقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية، كما يطالبون لندن بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.