الحرس الوطني تعلن أسماء المرشحين لوظائف “كلية الملك خالد العسكرية”

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الحرس الوطني أسماء المرشحين مبدئياً على عدد من الوظائف بكلية الملك خالد العسكرية، وذلك بالتعاون مع منظومة التوظيف الحكومي “جدارة”.
وأوضحت الوزارة أنها ستستقبل المرشحين اعتباراً من الإثنين القادم 25 جمادى الأولى 1441هـ، لإجراء المقابلة الشخصية في مقر الكلية.
وبينت أنه على المرشحين إحضار أصل الهوية الوطنية مع نسخة منها وسيرة ذاتية باللغة العربية، وأصل وثيقة التخرج، وأيضاً إحضار السجل الأكاديمي وشهادات الخبرة.
وللإطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي : هـنـا
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