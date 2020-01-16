“الغذاء والدواء” تحذر من الجرعة الزائدة للباراسيتامول على الأطفال

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من الجرعة الزائدة من دواء باراسيتامول للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاماً، مبينةً أنها تؤدي إلى تسمم دوائي ينتج عنه تليف في الكبد.
وقالت عبر إنفوجرافيك نشرته على صفحتها في “تويتر”: التسمم الدوائي الناتج عن الجرعة الزائدة من الـ”باراسيتامول” قد ينتج عنها تلف الكبد.
وأضافت: الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة أكثر عرضة لأخطار الجرعة الزائدة من دواء الباراسيتامول التي ينتج عنها تسمم دوائي قد يسبب تليفاً في الكبد.
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