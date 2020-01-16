طاقم حكام إسكتلندي لقيادة مباراة الهلال والاتفاق

صحيفة الخليج الالكترونية وقع اختيار لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم حكام إسكتلندي لقيادة مباراة الهلال أمام الاتفاق في ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالرياض مساء اليوم الخميس، والطاقم مكون من: حكم ساحة: بوبي مادين.

مساعد أول: غرايم ستيوارت.

مساعد ثاني: ديفيد ماكجيتشي.

حكم رابع: شكري الحنفوش.

حكم الفيديو: فاسكو سانتوس.

مساعد حكم الفيديو: محمد الهويش.

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