هام للأردنيين حول بدء استقبال طللبات "دعم الخبز"

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة ينتظر الأردنيون بعد يوم من إقرار مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة والدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2020 قراراً من اللجنة الوزارية الخاصة بشبكة الأمان الاجتماعي حول الأسس والتعليمات اللازمة من أجل صرف دعم الخبز خلال العام الحالي 2020. وقال مصدر حكومي إن عملية الصرف ستتم وفق معايير وتعليمات جديدة بخلاف ما تم تطبيقه العام الماضي"، وذلك عقب انتهاء اللجنة الوزارية من عملها لوضع التعليمات والأسس الجديدة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها والذي سيعلن بدوره عنها من أجل بدء صرف الدعم النقدي للموطنين بدلاً من تحرير أسعار الخبز وذلك بعد أن يتم إقرار موازنة الدولة لسنة 2020 وفق القنوات الدستورية . وكشف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة ستعلن لاحقا وبعد إقرار تلك التعليمات والأسس من قبل مجلس الوزراء عن فتح باب تقديم الطلبات من قبل المواطنين لغايات الاستفادة من الدعم . يشار إلى ان الحكومة خفضتُ مخصصاتِ دعمِ الخبز في العامِ الحالي بنسبةِ 26% مقارنةً مع مخصصات العام الماضي، والتي سيتمُ البدءُ بصرفِها بعد اقرارِ مشروع موازنة 2020 واعتمادِ الأسس للحصولِ على الدعم. وبحسب أرقامِ مشروع الموازنة العامة لسنة 2020 فان قيمةَ الدعم المرصودةِ تبلغُ مئهً وثلاثينَ مليون دينار في حين بلغت للعام الحالي مئهً وخمسهً وسبعينَ مليون دينار، ضمنَ شبكة الأمان الاجتماعي وقُدرَ عددُ المستحقین لهُ نحوُ ثمانيهِ ملايين ونصفِ المليونِ مواطن. وقالت مصادر مطلعة لرؤيا إن الحكومة ستعملُ على ضبطِ عملية توزيع دعم الخبز بما يضمن توزيعهُ على المستحقين . اقرأ أيضاً : ما هي الفوائد المُتراكمة والثابتة؟ فيديو وعقب إقرار الاسس والتعليمات فان موعد وآلية فتح باب استقبال طلبات دعم الخبز الجديدة سيكون متاحة عبر موقع https://www.da3mak.jo للمواطنين فور اقرار الموازنة للدولة عبر قنواتها الدستورية واعلان الاسس الجديدة لآلية الصرف". وتضمنت شروطُ الحصول على دعمِ الخبز عن العام 2018 والتي تمَ صرفُها خلال العام الماضي أن لا یتجاوزَ دخلُ الاسرة السنوي 12ألف دینار، والفرد6 آلاف دینار، أن يكون المنتفعُ أردني الجنسية، وألا يكون لهُ أكثرُ من سيارةٍ خاصةٍ أو عامة، أو تتجاوز قيمةُ الأملاكِ المسجلةِ باسمهِ 300 الفِ دينار. وكانت الحكومة حررت في كانون ثاني من العام 2018 حررت اسعار الخبز وحدد سعره بواقع 32 قرشا للخبز العربي الكبير و40 قرشا للخبز العربي الصغير وقامت بصرف دعم نقدي مباشر للمواطنين من الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل .

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