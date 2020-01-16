شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تطرح مناقصة لشراء 117 ألف طن قمح صلد 100 ألف لين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الخميس إن ديوان الحبوب التونسى طرح مناقصة دولية لشراء حوالى 117 ألف طن من القمح الصلد و100 ألف طن من القمح اللين و75 ألف طن من علف الشعير.

وقالوا إن المناقصة ستُغلق يوم الجمعة 17 يناير.

ويمكن توريد الحبوب من مناشئ اختيارية.

والقمح الصلد مطلوب على أربع شحنات حجم الواحدة منها 25 ألف طن وواحدة بحجم 17 ألف طن، والقمح اللين مطلوب على أربع شحنات حجم الواحدة منها 25 ألف طن والشعير على ثلاث شحنات حجم الواحدة منها 25 ألف طن.

والقمح الصلد مطلوب شحنه بين 15 فبراير و5 مايو اعتمادا على المنشأ المختار.

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والقمح اللين مطلوب شحنه بين 10 فبراير و25 مارس اعتمادا على المنشأ.

وفى حال توريد القمح اللين من منطقة شرق أوروبا أو البحر الأسود، فمطلوب شحنه بين 20 و29 فبراير وبين 25 فبراير و5 مارس وبين الأول والخامس عشر من مارس وبين 15 و25 مارس.

وشحن الشعير بين 15 فبراير و25 مارس اعتمادا على المنشأ.

وفى أحدث مناقصة معلنة له فى 13 ديسمبر، اشترى ديوان الحبوب التونسى نحو 92 ألف طن من قمح الطحين اللين و125 ألف طن من القمح الصلد و50 ألف طن من علف الشعير.