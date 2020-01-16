شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقى عربى للتحضير للاجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبى فى بروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع التنسيقي العربي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية برئاسة السفير أحمد الدليمى مندوب العراق الدائم بالجامعة العربية رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، وبحضور السفير خالد الهباس الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون السياسية الدولية، وذلك للتحضير للاجتماع المشترك الثامن بين المندوبين الدائمين للجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي والاجتماعات الأخرى المصاحبة له المقررة في بروكسل يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

وقال السفير خالد الهباس - في تصريحات عقب اختتام الاجتماع التنسيقي - إنه تم مناقشة كافة التحضيرات اللازمة بما فيها كافة القضايا المطروحة للنقاش وأسماء المتحدثين من الجانب العربي لطرح الموقف العربي وأيضا مناقشة البيان المشترك الذي سيصدر عن الاجتماع.. مضيفا أن الاجتماع سيعقد خلال الأسبوع المقبل في بروكسل وهو اجتماع سنوي يعقد كل عام بين الجانبين العربي والأوروبي. وأوضح أن الاجتماع المشترك سيناقش القضايا الإقليمية المطروحة على الأجندة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة والأزمات الراهنة وسبل مكافحة الإرهاب إلى جانب قضايا الهجرة واللاجئين وغيرها من القضايا. Advertisements

يذكر أن الجامعة العربية والأمم المتحدة، اتفقا فى ختام أعمال الاجتماع الرابع عشر للتعاون القطاعى بين الجانبين، على خطة عمل فى إطار تنفيذ الإطار الاستراتيجى العربى للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد فى المنطقة العربية الذى أقرته القمة العربية التنموية فى بيروت يناير 2019 .

ووفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية فى جامعة الدول العربية، فى تصريحات لها اليوم، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين العربى، "المعهد العربى للتخطيط بدولة الكويت، والقطاع الاجتماعى بجامعة الدول العربية، والمركز العربى للسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر"، ومن جانب الأمم المتحدة " اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى اسيا " الاسكوا " واليونيسيف" لمتابعة تنفيذ التوصيات وخطة العمل التى تم الاتفاق عليها وسيتم متابعة تنفيذ هذه الخطة خلال الاجتماع العام للتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة المقرر فى جنيف يوليو القادم.