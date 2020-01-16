شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: لا يوجد اتفاق إنشاء قواعد مع الجانب الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، عدم وجود أى اتفاق لأنشاء قواعد أمريكية على الأراضى العراقية، فيما شددت على عدم شرعية وجود القوات الأمريكية على أرضينا وبهذ العدد.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي فى بيان بوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "القوات الأمريكية كانت متواجدة على أرضينا بما يقارب 250 الف مقاتل وبدباباتهم، واستطاعت الحكومة العراقية إخراجهم في ظل اتفاق إستراتيجي مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن "العراق مر بظرف صعب استطاع بقواته الأمنية القضاء على داعش الإرهابي"، مستغرباً من "مواقف بعض الكتل السياسية والردود الشعبية على خروج القوات الأمريكية التي لم يكن لها أي موقف في استباب أمن البلاد".

وكشف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في وقت سابق، عن تسلم رسالة من القيادة الأمريكية تتكلم عن الانسحاب، فيما أشار الى أن الوضع حساس وفيه متضادات كثيرة بحاجة الى اختيار أسلم الطرق لتجاوز الازمة.

وقد اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق والإسراع بتشكيل الحكومة وتحقيق متطلبات الإصلاح.

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وذكر بيان أصدرته رئاسة الجمهورية وبثته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية عقد اجتماعا فى قصر السلام ببغداد بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسى ورئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، وأن الرئاسات الثلاث اتفقت خلال الاجتماع على مواصلة مبدأ مراعاة مصالح العراق وأمنه السياسى والمالى فى الموقف الوطنى المتوازن من الأزمات الاقليمية والدولية المحيطة بالعراق وبما ينأى به عن الصراعات، والتأكيد على التهدئة وضبط النفس ومنع التصعيد.

وأشار البيان إلى أن الرئاسات الثلاث أكدت -خلال الاجتماع- أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وتلبية متطلبات الإصلاح فى مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية، بما يحفظ سيادة العراق وأمن العراقيين من تحديات الإرهاب حتى تحقيق النصر الناجز.

ولفت البيان الى ان الرئاسات الثلاث ركزت على ضرورة مراعاة الحرص على السيادة الوطنية وصونها من التدخلات الخارجية والحيلولة دون حصول التجاوزات على هذا الصعيد.