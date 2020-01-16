شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن «الذروي» يروي تفاصيل 5 سنوات قضاها في سجون ميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عاد المواطن ناصر الذروي إلى أسرته في محافظة صبيا، بعد تحريره بواسطة الاستخبارات السعودية، بعد 5 سنوات من الغياب بعيدًا عن الأهل والوطن في سجون الحوثيين.

ووفقاً لـ«الإخبارية»، قال «الذروي»، إنه عقب دخوله اليمن بفترة وجيزة اندلعت الحرب، وقام الحوثيون باختطافه أثناء تواجده في منطقة حرض، ثم رحّلوه إلى صنعاء وظل بها لمدة سنتين وأربعة أشهر.

وأضاف أنه عقب إقدام الميليشيات الحوثية على قتل الرئيس السابق على عبدالله صالح، نقلوه إلى صعدة، وظل فيها لمدة سنتين، وأن أحد الخاطفين الحوثيين كان يؤذيه لفظيًّا كلما دخل عليه وكان يضربه، وأن الزنزانة التي كان يقيم بها كانت ضيقة ولا توجد بها تهوية، كما أن الحوثيين أطلقوا النار على السجن الذي كان متواجدًا به عقب هروب عناصر منه.

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وبيّن أنه -في تلك الواقعة- أصيب بعض السجناء، وأنه كاد يموت حينها، وتم بعد ذلك نقله إلى السجن السياسي، وظل به لمدة عام آخر.