شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بحالة ماطرة تبدأ الليلة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

توقع خبراء في الطقس والأحوال الجوية أن تتأثر السواحل الشمالية من البحر الأحمر، بحالة من عدم الاستقرار الجوي اعتبارًا من مساء اليوم الخميس، مشيرين أن الحالة الماطرة ستبدأ انطلاقًا من سواحل تبوك، ثم تتحرك جنوبًا نحو سواحل ينبع ورابغ ثم مدينة جدة صباح الجمعة.

وبحسب موقع “طقس العرب” فإن آخر التحديثات الجوية تشير إلى أن الحالة المتوقعة ستكون بين الخفيفة ومتوسطة الشدة، وتعمل على هطول زخات رعدية من المطر على السواحل الشمالية من البحر الأحمر ووصولًا إلى مدينة جدة فجر الجمعة، وامتدادًا نحو المدينة المنورة ومكة المكرمة وحائل والقصيم وحفر الباطن يومي الجمعة والسبت.

وأوضح الموقع أن الهطولات المطرية تترافق بتساقط للبرد في بعض المناطق خاصة من منطقة القصيم وحائل مساء يوم الجمعة، وتنشط الرياح المثيرة للغبار أثناء هبوب العواصف الرعدية.