حذاء متطور يحمي مرضى ألزهايمر من الضياع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

نجحت اليابان في صناعة حذاء متطور يستخدم تقنية تحديد المواقع GPS لحماية المسنين ومرضى ألزهايمر (فقدان الذاكرة) من الضياع، حيث يرسل الحذاء رسائل تحذيرية لأحد أقارب مرتدي الحذاء في حالة ابتعاده عن المكان الموجود فيه، كما يحدد أيضا موقعه بدقة.



ومن الأعراض الأولية لمرض ألزهايمر لدى شخص مسن، فقدان الذاكرة وقلة الوعي العقلي، حيث إن الشخص الذي يعاني من هذا المرض يفقد تدريجيا مهاراته في توجيه نفسه، وفي كثير من الأحيان، يغادر المسن المصاب بهذا المرض من منزله دون عودة، وذلك بسبب قلة الوعي.

ونجحت شركة يابانية في إيجاد حل لهذه المشكلة، عن طريق تصنيع جهاز GPS يمكن وضعه في حذاء الشخص المسن، وفي كل مرة يغادر فيها المسن المنزل دون إخبار أي شخص، سيتمكن الجهاز من تعقبه بغض النظر عن المسافة التي وصل إليها.

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حيث يتم إرسال إشعار من جهاز الـGPS إلى هاتف أحد أفراد عائلته، يمكنه بذلك تحديد موقع الشخص المصاب بالمرض باستخدام الخريطة.

ويمكن عرض الخريطة إما على هاتف ذكي أو كمبيوتر. وبمجرد انتقال الشخص المسن إلى مسافة 165 قدما (50 مترا) أو 328 قدما (100 متر) أو 1640 قدما (500 متر) خارج منزله، سيرسل جهاز GPS الإشعار.

وفي الوقت الحالي، تُباع أحذية GPS هذه في اليابان فقط وليست رخيصة الثمن، حيث يبلغ سعرها نحو 300 دولار لكل زوج من الأحذية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية (WHO) كانت قد ذكرت أن 47.5 مليون شخص في العالم يعانون من مرض ألزهايمر.