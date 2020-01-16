هذا الموضوع سيارة Mazda MX-30 الكهربائية بقوة 140 حصان وتدعم نطاق 130 ميل ظهر على التقنية بلا حدود.
انطلقت سيارة Mazda MX-30 الكهربائية خلال الفترة الماضية بمواصفات جيدة في دعم المستخدم، حيث تأتي بقوة 140 حصان وتدعم نطاق يصل إلى 130 ميل.
قدمت شركة Mazda سيارتها الكهربائية الجديدة Mazda MX-30 في السوق الأوروبي، والتي يمكن أن تنطلق من صفر إلى 60 خلال 9 ثواني فقط، حيث كشف عن هذه التفاصيل عند الإعلان الرسمي عن السيارة خلال شهر أكتوبر، كما أكدت Mazda من جديد على هذه الأرقام خلال شهر ديسمبر.
من جانب أخر لا تأتي سيارة Mazda MX-30 الكهربائية بتصميم خارجي مميز أو غير تقليدي، إلا أنه الإصدار الأول من السيارات الكهربائية المقدمة من Mazda، لذا قد نشهد لاحقاً تطوير في تصميم السيارة الخارجي أيضاً، كما يعد نطاق 130 ميل للسيارة مدى مقبول وفقاً لمستخدمي هذه الفئة من السيارات.
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هذا الموضوع سيارة Mazda MX-30 الكهربائية بقوة 140 حصان وتدعم نطاق 130 ميل ظهر على التقنية بلا حدود.
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