تم الإعلان عن المرشحين لجوائز الـ اوسكار 2020 وحصل فيلم جوكر للمخرج تود فيليبس على 11 ترشيح بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل للبطل خواكين فينيكس، وحصل فيلم العصابات “The Irishman” للمخرج مارتن سكورسيزي بالإضافة الى الفيلم الرائع لـ كوينتين تارانتينو“حدث ذات مرة في هوليوود” وملحمة الحرب “1917” لـ سام مينديز على عدة ترشيحات. سيبث حفلال الـ اوسكار 2020 على الهواء مباشرة بتاريخ 9 فبراير هذا العام على قناة ABC. © القيادي حضور عربي مشرف في قائمة المرشحين لجوائز الـ اوسكار 2020

* القائمة الكاملة لترشحيات جوائز الـ اوسكار 2020

– أفضل فيلم

– “Ford v Ferrari”

– “The Irishman”

– “Jojo Rabbit”

– Joker

– “Little Women”

– “Marriage Story”

– “1917”

– “Once Upon a Time in Hollywood”

– “Parasite” – افضل ممثل في دور رئيسي:

– انتونيو بانديراس عن فيلم Pain and Glory

– ليوناردو ديكابريو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

– الممثل Adam Driver عن فيلم Marriage Story

– خواكين فينيكس عن فيلم Joker

– الممثل Jonathan Pryce عن فيلم The Two Popes – افضل ممثلة في دور رئيسي:

– الممثلة Cynthia Erivo عن فيلم Harriet

– سكارليت جوهانسون عن فيلم Marriage Story

– الممثلة Saoirse Ronan عن فيلم Little Women

– تشارليز ثيرون عن فيلم Bombshell

– الممثلة Renee Zellweger عن فيلم Judy – افضل ممثل مساعد:

– توم هانكس عن فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood

– انثوني هوبكينز عن فيلم The Two Popes

– آل باتشينو عن فيلم The Irishman

– الممثل Joe Pesci عن فيلم The Irishman

– براد بيت عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood – افضل ممثلة مساعدة:

– Kathy Bates عن فيلم Richard Jewell

– Laura Dern عن فيلم Marriage Story

– Scarlett Johansson عن فيلم Jojo Rabbit

– Florence Pugh عن فيلم Little Women

– Margot Robbie عن فيلم Bombshell – افضل مخرج:

– مارتن سكورسيزي عن فيلم The Irishman

– تود فيليبس عن فيلم Joker

– سام مينديز عن فيلم 1917

– كوينتن تارنتينو عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood

– Bong Joon Ho عن فيلم Parasite – افضل فيلم انيميشن

– How to Train Your Dragon: The Hidden World

– I Lost My Body

– Klaus

– Missing Link

– Toy Story 4 – افضل فيلم انيميشن قصير:

– Dcera

– Hair Love

– Kitbull

– Memorable

– Sister – سيناريو مقتبس:

– The Irishman

– Jojo Rabbit

– Joker

– Little Women

– The Two Popes – سيناريو أصلي:

– Knives Out

– Marriage Story

– 1917

– Once Upon a Time in Hollywood

– Parasite – افضل تصوير سينمائي:

– The Irishman

– Joker

– The Lighthouse

– 1917

– Once Upon a Time in Hollywood

– أفضل فيلم وثائقي:

– American Factory

– الفيلم السوري The Cave للمخرج فراس فياض

– The Edge of Democracy

– الفيلم السوري For Sama للمخرجة وعد الخطيب

– Honeyland – أفضل فيلم قصير وثائقي:

– In the Absence

– Learning to Skateboard in a Warzone

– Life Overtakes Me

– St. Louis Superman

– Walk Run Cha-Cha أفضل فيلم قصير:

– فيلم Brotherhood للمخرجة التونسية مريام جبير

– Nefta Football Club

– The Neighbors’ Window

– Saria

– A Sister أفضل فيلم روائي عالمي:

– Corpus Christi

– Honeyland

– Les Miserables

– Pain and Glory

– Parasite – افضل مونتاج فيلم:

Ford v Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite – مونتاج الصوت:

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of SkyWalker – مزج الصوت:

“Ad Astra”

“Ford v Ferrari”

“Joker”

“1917”

“Once Upon a Time in Hollywood” – تصميم الإنتاج:

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite – موسيقى تصويرية اصلية:

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker – اغنية اصلية لفيلم:

Toy Story 4

Rocketman

Breakthrough

Frozen 2

Harriet – المكياج والشعر:

“Bombshell”

“Joker”

“Judy”

“Maleficent: Mistress of Evil”

“1917” – تصميم الملابس:

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood – مؤثرات بصرية:

“Avengers Endgame”

“The Irishman”

“1917”

“The Lion King”

“Star Wars: The Rise of Skywalker”

