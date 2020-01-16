شكرا لقرائتكم خبر عن جندى عراقى يبكى متأثرا بأغانى وطنية خلال مظاهرة طلابية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وثق مقطع فيديو موقف مؤثر لجندى عراقى يبكى خلال مظاهرة طلابية حاشدة فى إحدى الجامعات العراقية.

وأظهر الفيديو الجندي العراقى الذي لم يتمكن من السيطرة على مشاعره مع سماع الأغاني الوطنية وهتافات المتظاهرين حتى دخل في نوبة من البكاء، وقرر عدم قمع الاحتجاجات .

وتشهد العراق مظاهرات شعبية وطلابية للمطالبة بتوحيد الصف العراقي ضد أي تدخلات خارجية تنقص من سيادة الدولة وعلى رأسها تدخلات أطراف إقليمية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، أكد الثلاثاء الماضى، أن العراق قادر على تجاوز كل الصعوبات، مبيناً أن علاقاته الخارجية في أفضل حالاتها.

Advertisements

وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عادل عبد المهدي، وناقش المواضيع المعدة لجدول الأعمال، وأصدر عدداً من القرارات "، مشددا على "أهمية احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".

وأشار إلى "تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا (داعش) وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف".