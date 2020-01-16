شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بريطانيا يشارك في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الحكومة البريطانية، مشاركة رئيس الوزراء بوريس جونسون في مؤتمر برلين بشأن ليبيا الأحد المقبل، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل، وقال قصر الإليزليه اليوم الخميس، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر مؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين يوم الأحد لمناقشة الصراع الليبي.

ومن المقرر أن تستضيف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أيضا مسؤولين كبارا من تركيا وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وإيطاليا في المؤتمر الذي يأتي عقب اجتماع في موسكو يوم الاثنين أخفق فيه طرفا الصراع الليبي في التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار.

ووصل منذ قليل، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إلى بنغازى للقاء القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

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وكان وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويرينى، أمس الأربعاء، قد تحدث عن "قيمة إيجابية" لمشاركة قائد الجيش الوطنى الليبى، الجنرال خليفة حفتر فى مؤتمر برلين يوم الأحد المقبل، وقال جويرينى مخاطباً جلسة مشتركة للجنتى الدفاع بمجلسى النواب الشيوخ فى إيطاليا ، إن "صمود وقف إطلاق النار لأجل غير محدود يبقى الهدف الأساسى لتطوير حوار سياسى بين الليبيين يقود فى نهاية المطاف إلى وقف نهائى للأعمال العدائية وإلى حل الأزمة الإنسانية الجارية هناك، متابعا : "فى هذا السياق، فإن خبر مشاركة الجنرال حفتر فى مؤتمر برلين له بالتأكيد قيمة إيجابية".

وكانت الحكومة الألمانية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن دعوة كلا من رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، و قائد الجيش الوطنى الليبى للمشاركة بمؤتمر برلين الدولى الخاص بالأزمة الليبية، كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رسميا قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته فى العاصمة الألمانية الأحد المقبل، ووجهت الدعوات بشكل رسمى على مستوى رؤوساء الدول والحكومات، لــ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا.

كما شملت الدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية.