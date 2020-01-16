شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا ترفع أسعار الدواء والمواطنون يعانون من نقصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس غرفة الصيادلة فى اسطنبول ظافر سارى على أوغلو أن بسبب زيادة أسعار الأدوية كل عام فى شهر فبراير فإن شركات الأدوية لا تريد إرسال الأدوية والعقاقير للمستودعات، وبالتالى لا يمكن للمواطنين العثور على العديد من الأدوية بما فى ذلك دواء أنفلونزا الخنازير.

وقد توجهت الأنظار نحو الأدوية الموجودة بالسوق بعد وفاة طفلين فى بيلك دوزو فى اسطنبول بعد الإشتباه بإصابتهما بأنفلونزا الخنازير وعدم توفر الدواء.

وأضاف رئيس غرفة الصيادلة أنه على الرغم من فقدان الطفلين حياتهما بسبب صعوبة إيجاد العقار فإن الأزمة لم تنتهى إلى هذا الحد ولكن هناك وجود زيادة فى حالات الاشتباه بما يعرف بأنفلونزا الخنازير بين المواطنين.

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وأكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، ارتفاع أسعار العديد من الأدوية في تركيا، حيث شملت أدوية مسكنات الألم المستخدمة كثيرًا، وأدوية المعدة وأدوية شراب الأطفال، وذلك بسبب استمرار الأزمة الاقتصادية التركية.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إنه في السنوات الخمس الماضية، ارتفعت أسعار بعض الأدوية بشكل متتالٍ بنسبة تصل إلى 300%،.

وتابع موقع تركيا الآن: ارتفع في عام 2014 سعر الإسبرين من 1.44 إلى 9.96 ليرة تركية، وسعر شريط ريني من 16.37 إلى 19.93 ليرة، وسعر شريط تالجيد من 17.26 إلى 19.93 ليرة، وسعر دواء كالبول من 12.13 إلى 15.03 ليرة تركية.