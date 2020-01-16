شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: نحو 350 ألف سورى نزحوا من إدلب منذ أول ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال نزحوا من إدلب منذ أوائل ديسمبر إلى مناطق قرب حدود تركيا بسبب هجوم جديد مدعوم من روسيا على المحافظة التي تسيطر عليها المعارضة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقاريره إن الوضع الإنساني مستمر في التدهور نتيجة "تصاعد" الأعمال القتالية.

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