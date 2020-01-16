شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: البشير والإخوان تركوا وراءهم فشلاً ذريعاً في إدارة مؤسسات السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، عن انطباعاته عقب انتهاء زيارته للسودان ولقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، قائلا: "من انطباعاتي خلال زيارتي إلى الخرطوم أن حقبة البشير والإخوان المسلمين تركت وراءها فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة وتوفير الاستقرار والازدهار".



تغريدة أنور قرقاش عن ملخص زيارته للسودان

وأكد أنور قرقاش، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن السودانيون يواجهون اليوم تراكمات فشل التنظير الأيديولوجي، ومصممون على بناء نظام عصري ينتشل بلدهم من سنواته العجاف، مضيفا:"يبدو واضحاً من الخرطوم أن عودة المصداقية للبعد العربي في السياسة الإقليمية ضرورة في ظل تغوّل القوى الإقليمية على النظام العربى"، موضحا أن إعادة إنتاج الطموحات الإمبراطورية والتعريف الهزلى للجيرة والجوار ما هو إلا غطاء لتمدّد استعمارى جديد على حساب العالم العربى.

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وأنهى وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى أنور قرقاش، زيارة للسودان حيث كان في استقباله في مطار الخرطوم وكيل وزارة الخارجية السودانية الدكتور الصديق عبد العزيز، وذكرت وزارة الخارجية السودانية - فى بيان اليوم - أنه من المتوقع أن يلتقي قرقاش مع كل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، ووكيل وزارة الخارجية الصديق عبد العزيز.

يذكر أن سكرتارية لجنة الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، التى تضم دولة جنوب السودان والأمم المتحدة و"يوناميد"،عقدت اجتماعا اليوم الاثنين، فى جوبا، تناول تقييم سير مفاوضات السلام السودانية فى مساراتها المختلفة، وقال عضو فريق الوساطة ضيو مطوك، فى تصريح صحفى، "إن الأسبوعين القادمين حاسمان فى عملية السلام فى السودان، لافتا إلى أن الاجتماع أجرى تقييما شاملا لما تم فى المفاوضات خلال الفترة السابقة، وناقش عمل الوساطة خلال المرحلة القادمة".