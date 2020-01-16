شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودى يعين الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز ممثلة دائمة للمملكة باليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعيين الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن، مندوبة للمملكة فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" تعزيزا لدور المرأة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن العاهل السعودي "الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وافق على إيفاد الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن لتكون مندوبا دائما للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".

وأوضحت الوكالة أن الأميرة هيفاء قد سبق وعملت في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كمسؤولة مشاريع ومسؤولة وطنية، بين عامي 2009 و2016.

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وتابعت الوكالة أن الأميرة تتمتع "بخبرة واسعة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيقاتها فى مجال العمل الدولى".