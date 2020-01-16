شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس يصل بنغازى للقاء خليفة حفتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إلى بنغازى للقاء القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

وكان وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو جويرينى، أمس الأربعاء، قد تحدث عن "قيمة إيجابية" لمشاركة قائد الجيش الوطنى الليبى، الجنرال خليفة حفتر فى مؤتمر برلين يوم الأحد المقبل، وقال جويرينى مخاطباً جلسة مشتركة للجنتى الدفاع بمجلسى النواب الشيوخ فى إيطاليا ، إن "صمود وقف إطلاق النار لأجل غير محدود يبقى الهدف الأساسى لتطوير حوار سياسى بين الليبيين يقود فى نهاية المطاف إلى وقف نهائى للأعمال العدائية وإلى حل الأزمة الإنسانية الجارية هناك، متابعا : "فى هذا السياق، فإن خبر مشاركة الجنرال حفتر فى مؤتمر برلين له بالتأكيد قيمة إيجابية".

Advertisements

وكانت الحكومة الألمانية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن دعوة كلا من رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبية، فائز السراج، و قائد الجيش الوطنى الليبى للمشاركة بمؤتمر برلين الدولى الخاص بالأزمة الليبية، كما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رسميا قائمة تضم 11 دولة لحضور مؤتمر برلين المزمع إقامته فى العاصمة الألمانية الأحد المقبل، ووجهت الدعوات بشكل رسمى على مستوى رؤوساء الدول والحكومات، لــ الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا والكونغو ومصر والجزائر وتركيا.

كما شملت الدعوات مؤسسات إقليمية ودولية هى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى والجامعة العربية.