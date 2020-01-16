شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألمانى يتوجه إلى ليبيا لإجراء مباحثات مع خليفة حفتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس اليوم الخميس، إلى ليبيا لإجراء مباحثات مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، بناء على تكليف من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من مؤتمر برلين المختص بالأزمة الليبية، وقال ماس - في تصريح قبيل مغادرته - "من خلال عملية برلين لدينا الفرصة الأفضل منذ فترة طويلة لإتاحة البدء في مباحثات السلام لأجل ليبيا".

وأضاف أنه و"منذ شهور نتفاوض بشأن الطريقة التي يمكننا من خلالها وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين من الخارج.. وللتوصل لاتفاق حول هذا الأمر، أحضرنا جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة لطاولة النقاش يوم الأحد". وشدد وزير خارجية ألمانيا أن "هذا النزاع لا يمكن كسبه عسكريا بالنسبة لأي أحد"، لافتا إلى أن وجود نافذة تنفتح حاليا من أجل تحرير النزاع من أي نفوذ دولي، موضحا أنه يمكن بذلك تمهيد الطريق لعملية سياسية ولمفاوضات داخلية بليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال ماس: "آمل أن تدرك الأطراف هذه الفرصة في إعادة مستقبل ليبيا مجددا إلى الأيادي الليبية"، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يحتاج حاليا إلى الاستعداد لهدنة حقيقية وإلى مشاركة أطراف النزاع في صيغ الحوار التي اقترحتها الأمم المتحدة. وكان المتحدث باسم الخارجية الألمانية راينر برويل قال الأربعاء، إن بلاده تأمل أن تجعل كل اللاعبين الدوليين يستخدمون نفوذهم للدفع من أجل إحراز تقدم في محادثات السلام الليبية، واضعا طموحات لمؤتمر سلام تستضيفه برلين يوم الأحد. Advertisements

وأضاف المتحدث أن الهدف "أوسع" من مؤتمر موسكو، الذي كان يهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأحجم المتحدث الألماني عن تقديم قائمة محددة بالمشاركين في مؤتمر برلين ولم يستطع تأكيد ما إذا كان فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) سيحضران القمة يوم الأحد، لكنه قال إن الدعوات وجدت أصداء جيدة لدى المدعوين.

ودعت برلين كلا من السراج، الذي يرأس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، وحفتر.