حفتر يعلن مشاركته في مؤتمر برلين

جهاد نصر/ الاناضول

أعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر انه سيشارك في مؤتمر برلين الذي تطلقه ألمانيا، الأحد المقبل، برعاية دولية، وفق مصدر مقرب.

و قال المصدر، الخميس، للأناضول، إن "حفتر تسلم دعوة رسمية من المانيا لحضور مؤتمر برلين ويسافر رفقة عقيله صالح".

وتسعى ألمانيا إلى جمع الدول المعنية بالشأن الليبي في مؤتمر برلين في محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

وفي وقت سابق اليوم وجهت المانيا عبر وزير خارجيتها هايكو ماس دعوة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج للمشاركة في المؤتمر، بحسب المكتب الإعلامي للسراج .

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والأربعاء، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي ترحيبه بالمشاركة في حال وجهت له الدعوة للحضور في مؤتمر برلين.

وتنازع قوات حفتر المدعومة من دول إقليمية حكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليًا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط .

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