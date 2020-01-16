الجيش الإسرائيلي يهدم منزلا فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-هدمت جرافات إسرائيلية، الخميس، منزلا فلسطينيا، بمحافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء بدون ترخيص، بعد عدة ساعات من هدم منشآت سكنية وزراعية بمحافظة بيت لحم (جنوب).

وقال راتب الجبوب، منسق لجان مقاومة الاستيطان في جنوبي الضفة الغربية (غير حكومي)، إن السلطات الإسرائيلية هدمت منزلا للمواطن حسين سلامة، في منطقة الديرات بمحافظة الخليل.

وأوضح في حديث لوكالة الخليج 365، إن المنزل مشيّد من الطوب والإسمنت، بمساحة 150 مترا مربعا.

وبيّن أن المنزل يهدم للمرة الثانية خلال أقل من عام.

وفي وقت سابق قال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة لمنظمة التحرير في مدينة بيت لحم، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي بير عونة، ببلدة بيت جالا، غربي بيت لحم، وهدمت خيمة سكنية، وحظائر لتربية الأغنام (لم يحدد عددها)، للمواطن محمد زرينة.

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وأوضح بريجية لوكالة الخليج 365، أن السلطات الإسرائيلية هدمت بناية "زرينة" للمرة الخامسة بدعوى البناء بدون ترخيص.

ويقع حي بير عونة، ضمن المناطق الفلسطينية المُصنفة "ج"، بالضفة، والتي تسيطر عليها إسرائيل إداريا وأمنيا.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

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