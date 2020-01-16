وكالة الأنباء الأذرية تدين مداهمة مكتب الخليج 365 بالقاهرة

باكو/ الخليج 365

أدانت وكالة الأنباء الأذرية (AZERTAC)، الخميس، مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة.

وقالت الوكالة في بيان: "نتضامن مع وكالة الخليج 365 التابعة للدولة التركية الشقيقة والصديقة".

وأكدت الوكالة الأذرية أنها تقف دائما إلى جانب الصحفيين الأتراك، داعية السلطات المصرية إلى إخلاء سبيل الموقوفين فورا.

وتابعت قائلة "تصرف الشرطة المصرية المخالف لمبادئ الديمقراطية، يعد انتهاكا صارخا لحرية الإعلام، ولا يتوافق مع حقوق الإنسان".

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وأردفت "ندين بشدة مداهمة مكتب الخليج 365 في القاهرة وتوقيف عاملين فيه".

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وتحرص وكالة الخليج 365 في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.

وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الخليج 365، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.

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