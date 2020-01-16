أنقرة/ الخليج 365
طالب اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط (AMAN)، الخميس، السلطات المصرية بإخلاء سبيل موظفي الخليج 365 الذين تم توقيفهم خلال مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الوكالة في القاهرة.
وأوضحت الأمانة العامة للاتحاد في بيان، أنها تلقت رسالة موجهة من مدير عام الخليج 365 شنول قازانجي إلى رئيس الاتحاد فخر الدين بلدي، بشأن حادثة مداهمة مكتب الخليج 365 في القاهرة.
وأضاف البيان أن الاتحاد يدين مداهمة مكتب الخليج 365 في القاهرة، ويؤكد وقوفه إلى جانب الاناضول العضو في الاتحاد.
كما دعا الاتحاد السلطات المصرية إلى تقديم توضيحات حول سبب المداهمة وتوقيف الموظفين.
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وتحرص وكالة الخليج 365 في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.
وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الخليج 365، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط يطالب مصر بإخلاء سبيل موظفي الخليج 365 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.