اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط يطالب مصر بإخلاء سبيل موظفي الخليج 365

أنقرة/ الخليج 365

طالب اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط (AMAN)، الخميس، السلطات المصرية بإخلاء سبيل موظفي الخليج 365 الذين تم توقيفهم خلال مداهمة الشرطة المصرية لمكتب الوكالة في القاهرة.

وأوضحت الأمانة العامة للاتحاد في بيان، أنها تلقت رسالة موجهة من مدير عام الخليج 365 شنول قازانجي إلى رئيس الاتحاد فخر الدين بلدي، بشأن حادثة مداهمة مكتب الخليج 365 في القاهرة.

وأضاف البيان أن الاتحاد يدين مداهمة مكتب الخليج 365 في القاهرة، ويؤكد وقوفه إلى جانب الاناضول العضو في الاتحاد.

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كما دعا الاتحاد السلطات المصرية إلى تقديم توضيحات حول سبب المداهمة وتوقيف الموظفين.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.



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