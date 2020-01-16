وزير الخارجية الألماني يغادر إلى ليبيا للقاء حفتر

برلين/ الخليج 365



غادر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إلى ليبيا للقاء خليفة حفتر، في محاولة لدعم الجهود الرامية لضمان وقف إطلاق النار في ليبيا.



ويزور ماس ليبيا، قبل يومين من انعقاد مؤتمر برلين في العاصمة الألمانية، الأحد، بهدف بحث سبل إيجاد حل للأزمة الليبية وضمان وقف إطلاق النار، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".



ودعت برلين 11 دولة للمشاركة في المؤتمر، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، والكونغو، بجانب رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج وحفتر.



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وأشارت وسائل إعلام أن رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا فائز السراج أكد حضوره، فيما لم يتم الإشارة بعد إلى موقف حفتر من المؤتمر.



وبمبادرة تركية روسية، يتواصل منذ الأحد، وقف هش لإطلاق النار بين قوات الحكومة الليبية وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



ووقع السراج، على اتفاق لوقف إطلاق النار، خلال مباحثات في روسيا الإثنين، بينما طلب حفتر، الثلاثاء، مهلة يومين لإجراء استشارات، وفق موسكو.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.