صحفيو إندونيسيا يدينون توقيف موظفي الخليج 365 في القاهرة

جاكرتا/ الخليج 365

أدان رئيس اتحاد الصحفيين المستقلين في إندونيسيا عبد المنان، مداهمة الشرطة المصرية مكتب الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف 4 من العاملين فيه.

وأوضح عبد المنان في تصريح للأناضول، أن على مصر احترام حرية الإعلام وحقوق العاملين في هذا القطاع.

وأضاف أن التزام الصمت حيال مداهمة مكتب الخليج 365 في القاهرة وتوقيف عامليها، قد يشكل سابقة سيئة للإعلام العالمي.

وتابع في هذا السياق قائلا: "الامتناع عن الاحتجاج على هذه الحادثة، قد يكون سببا لوقوع حوادث مماثلة في أي بلد آخر".

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من جانبه أدان رئيس جمعية الصحفيين الإندونيسيين عطال ديباري، بشدة، توقيف موظفي الخليج 365 بالقاهرة.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وتحرص وكالة الخليج 365 في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.

وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الخليج 365، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.