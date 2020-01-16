كروز: إجراءات عزل ترمب تنتهك المعايير الدستورية

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صحيفة الخليج الالكترونية
هاجم السيناتور الجمهوري تيد كروز إجراءات عزل الرئيس دونالد ترمب، معتبراً أنها استندت إلى تلاعب حزبي ولم ترق إلى المعايير الدستورية.
كما تعهد بإنهاء العزل سريعاً وتوفير محاكمة عادلة للرئيس والشعب الأميركي.
وقال على حسابه تويتر “أخيرًا سلم مجلس النواب الديمقراطي محاكمته الحزبية إلى مجلس الشيوخ. فمنذ شهور، تم إلقاء محاضرات على الشعب الأميركي حول الضرورة الملحة لإقالة ترمب، لكن بيلوسي ماطلت لأسابيع، رافضة إرسال مواد الإقالة إلى مجلس الشيوخ، والسبب يكمن في أن تلك المواد لا تتطابق مع المعايير الدستورية في إجراءات العزل”.
وأضاف “لقد كان محبطا أن نرى الديمقراطيين في مجلس النواب ينتهكون إجراءاتنا الدستورية بشكل خطير، وسط تلاعب حزبي لأغراض سياسية صارخة. لن يستمر هذا النمط في مجلس الشيوخ”.
كما أكد “أن مجلس الشيوخ سيمنح الرئيس ترمب والشعب الأميركي محاكمة عادلة، وسوف يحترم الإجراءات القانونية. على عكس مجلس النواب سنكون منصفين، ونمنح الجانبين الفرصة الكاملة لعرض قضيتهم، والسماح للرئيس بالدفاع عن نفسه”.
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