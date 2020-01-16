الجواز السعودي يتقدم 4 مراكز على قائمة أقوى الجوازات لعام 2020

صحيفة الخليج الالكترونية

حل جواز السفر السعودي في المركز الـ66 في مؤشر “هينلي” لأقوى جوازات السفر في العالم، لعام 2020، متقدماً 4 مراكز عن العام الماضي.

ووفقاً لنتائج المؤشر التي أعلنت مؤخراً، فإن الجواز السعودي يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة بدون الحصول على تأشيرة مسبقة.

وتصدر الجواز الياباني القائمة؛ حيث يتيح الدخول إلى 191 من دون تأشيرة مسبقة، وجاء الجواز السنغافوري في المركز الثاني بإتاحته الدخول إلى 190 دولة، ثم ألمانيا وكوريا الجنوبية حيث يتيح جواز سفر كل منهما دخول 189 دولة، فيما جاء الجواز الأمريكي ثامناً بإتاحته دخول 184 دولة من دون تأشيرة.

وعلى المستوى العربي، جاء جواز السفر الإماراتي في المركز الأول والـ18 عالمياً، حيث يمكن لحامله دخول 171 دولة بدون تأشيرة، ويليه الجواز الكويتي في المركز الـ57 حيث يتيح لحامله إمكانية زيارة 95 دولة بدون تأشيرة.