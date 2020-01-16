الهلال والاتفاق يقصان شريط ربع نهائي كأس الملك

صحيفة الخليج الالكترونية يقص فريق الهلال الأول لكرة القدم، وضيفه الاتفاق الخميس، شريط مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ويأمل الفرق العاصمي في تفادي سيناريو مباراته في دور الـ16 بعد أن تخطى منافسه الفيصلي بصعوبة عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.

ويدخل الهلال المواجهة بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على الوحدة بثلاثية مكنته من صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي المقابل استعد فريق الاتفاق للمواجهة بتدريب مغلق قاده المدرب خالد العطوي وتركز على الجانب الفني بتقسيم الاعبين الفريق إلى مجموعتين طبقت المجموعة الأولى عدد من الجمل التكتيكية فيما أجرت المجموعة الثانية مناورة على ثلث الملعب، واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين تدريب الكرات الثابتة وركلات الترجيح.

وكان الاتفاق قد تأهل إلى ربع نهائي المسابقة بعد إقصائه منافسه أحد بالفوز عليه بسباعية.

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