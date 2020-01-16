«البكيري» يعلن دعمه لـ«كمارا»

صحيفة الخليج الالكترونية

طالب الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري بالصبر على لاعب الإتحاد هارون كمارا ومنحه الفرصه الملائمة لإظهار قدراته على أرض الملعب .

وقال “البكيري ” على حسابه الرسمي في “تويتر ” : هارون كمار لاعب رأس الحربة ، يبلغ من العمر فقط 20 سنة ، سأدعمه . سأدعمه . سأدعمه .

وأضاف : سأقف مع كمارا إلى آخر فرصة أمل فيه .

وكانت هناك مطالب بإعارة اللاعب الملقب بالجوهرة السمراء إلى نادي آخر ، وسط حالة من الجدل إذ تم انضمامه للإتحاد في الإنتقالات الصيفية في يوليو الماضي ، قادماً من القادسية بعد مستويات متميزة في 37 مباراه بدوري المحترفين .