«البكيري» يعلن دعمه لـ«كمارا»

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صحيفة الخليج الالكترونية
طالب الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري بالصبر على لاعب الإتحاد هارون كمارا ومنحه الفرصه الملائمة لإظهار قدراته على أرض الملعب .
وقال “البكيري ” على حسابه الرسمي في “تويتر ” : هارون كمار لاعب رأس الحربة ، يبلغ من العمر فقط 20 سنة ، سأدعمه . سأدعمه . سأدعمه .
وأضاف : سأقف مع كمارا إلى آخر فرصة أمل فيه .
وكانت هناك مطالب بإعارة اللاعب الملقب بالجوهرة السمراء إلى نادي آخر ، وسط حالة من الجدل إذ تم انضمامه للإتحاد في الإنتقالات الصيفية في يوليو الماضي ، قادماً من القادسية بعد مستويات متميزة في 37 مباراه بدوري المحترفين .
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