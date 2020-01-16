جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت جامعة نجران توفر وظائف أكاديمية شاغرة على ‏مرتبة “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد”، وترغب في شغلها ‏بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً، وذلك خلال الفترة من ‏‏1441/5/24هـ، وحتى 1441/6/4هـ‎.

واشترطت لشغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم أو المتقدمة ‏سعودي الجنسية، وشهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو ‏جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تخصص الدكتوراه امتداداً ‏لتخصصي البكالوريوس والماجستير.‏

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وشملت الاشتراطات كذلك ألا يزيد عمر المتقدم على (40) سنة ‏فيما يخص مرتبة (أستاذ مساعد)، وألا يزيد على (47) سنة فيما ‏يخص مرتبتي “أستاذ مشارك، وأستاذ”، وأن يكون تقديره العام ‏في البكالوريوس “جيد جداً” على الأقل.‏

وبينت أن النقل على مرتبة (أستاذ – أستاذ مشارك) خاص بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية، وأن يكون المتقدم حاصلاً على اللقب العلمي للمرتبة العلمية من جامعة سعودية، وألا يكون ملتحقاً بوظيفة حكومية (باستثناء النقل من كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والكادر الصحي للتخصصات الصحية).

وطالبت المتقدمين بتوفير صور مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي، وصور معتمدة من معادلة الشهادة لمن درس في جامعة خارجية، وصور من الخبرات الأكاديمية، وصورة الهوية الوطنية، مع رفع كامل المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، مشددةً على استبعاد الطلبات الناقصة إلى جانب عدم قبول المستندات مناولة.