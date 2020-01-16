شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تمديد أو تعديل تأشيرة الخروج والعودة للمقيم عقب إصدارها؟.. «الجوازات» توضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات اليوم الخميس، أنه لا يمكن تمديد أو تعديل تأشيرة الخروج والعودة للمقيم عقب إصدارها، وأن الحل الوحيد في حال عدم السفر هو إلغاؤها وإصدار تأشيرة جديدة.
وذكرت “الجوازات”، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، ردًّا على سؤال أحد المقيمين، أنه في حال تم إصدار التأشيرة لا يمكن التعديل بها، لكن يمكن إلغاؤها وإعادة إصدار تأشيرة جديدة بالمدة المطلوبة، بعد سداد الرسوم مجددًا.
وأضافت الجوازات، أنه في حال تم إصدار التأشيرة وعدم مغادرة المستفيد خلال فترة السماح، يلزم إلغاء التأشيرة لتجنب الغرامة، مشيرة إلى أنه يتم إلغاء التأشيرة عبر منصة (أبشر) التابعة لصاحب العمل.
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