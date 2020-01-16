نوكيا تدعم هواتفها بنظام أندرويد 10

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة HMD Global تحديث نظام التشغيل بهواتف نوكيا 6.1 و6.1 Plus و7 Plus إلى إصدار أندرويد 10 الجديد، إلى جانب موديلات نوكيا 7.1 و8.1 و9 PureView، التي تم تحديثها خلال الربع الأخير من العام الماضي.



وأكدت الشركة الفنلندية أن هذه التحديثات تُعَد جزءا من برنامج أندرويد One الذي يضمن طرح تحديثات أمان شهرية لمدة 3 سنوات وترقية نظام التشغيل لمدة عامين.

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يمكن لأصحاب هواتف نوكيا الاستفادة من المزايا الجديدة لنظام جوجل أندرويد 10، والتي تضم إمكانية التحكم في الهاتف الذكي عن طريق الإيماءات بصورة أسرع وأسهل.

بالإضافة إلى توافر وظيفة الرد الذكي Smart Reply التي تتيح للمستخدم الحصول على إجابات أكثر ذكاءً في الرسائل، كما يوفر نظام التشغيل الجديد إمكانيات أكبر للتحكم في المعلومات الشخصية في مكان واحد.

كما يمكن التحكم في مشاركة الموقع مع التطبيقات، سواء كان ذلك بصفة دائمة أو أثناء استعمال التطبيق فقط، ويهدف وضع التركيز إلى إخفاء التطبيقات المزعجة إذا كان المستخدم يحتاج إلى التركيز على الأمور الأساسية فقط، ولكن هذه الوظيفة لا تزال في المرحلة التجريبية، كما تساعد وظيفة Family Link الآباء على وضع القواعد الرقمية لجميع أفراد الأسرة.