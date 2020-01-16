شكرا لقرائتكم خبر عن صحف لبنان: تشكيل الحكومة الجديدة أصبح وشيكا بعد تدخل من حزب الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس، أن ملف تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب دخل مراحله الأخيرة، وأن الإعلان عن الانتهاء من عملية التأليف الحكومي أصبح أقرب من أي وقت مضى بعد تدخل من جانب (حزب الله) لدى حليفيه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، للتوصل إلى مخرج توافقي للحكومة.

وقالت صحف (النهار والجمهورية والأخبار ونداء الوطن واللواء الشرق) إن التوقعات المتفائلة بقرب تشكيل الحكومة في وقت وشيك جاءت بعدما ضغط (حزب الله) لدى الأطراف السياسية الحليفة له داخل قوى الثامن من آذار السياسية، لتثبيت تكليف حسان دياب وتجاوز الخلافات داخل الفريق السياسي الواحد الذي كلف "دياب" ترؤس وتشكيل الحكومة .

ولم تستبعد الصحف أن يكون الإعلان عن الحكومة خلال ساعات أو في الغد على أبعد تقدير، بعدما تم تجاوز آخر العقد الرئيسية وتوزيع الحقائب الوزارية بين كل القوى الحكومية من فريق قوى الثامن من آذار، والبت في توزيع الحقائب السيادية الأربع (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية) مرجحة أن التشكيلة الحكومية ستكون من 18 وزيرا وإن كانت هناك بعض المساعي المستمرة لتوسيع الحكومة بحيث تضم 24 وزيرا.

Advertisements

وأكدت الصحف أن الحكومة الجديدة ستولد بـ "لون سياسي واحد" تحت مسمى حكومة اختصاصيين بما يمكن معه وصفها بأنها حكومة "تكنوقراط التحالف الحاكم" لافتة إلى أن الانفراجة السريعة في الملف الحكومي مرجعها تصعيد التحركات الاحتجاجية بشكل كبير وعلى نحو غير مسبوق في الشارع وسط بوادر عنف، إلى جانب الإحراج المتفاقم الذي بدأ ينتاب فريق التأليف (قوى الثامن من آذار) ويتآكل معنويات مكوناته والتي بدأت تشعر بثقل فشل هذا الفريق في تشكيل حكومته وما سيترتب على ذلك من مسئولية قد تُلقى عليه حيال أضرار الفشل.

وأشارت إلى أن القوى السياسية اللبنانية المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة تلقت من مسئولين في الخارج ما يشبه الإنذار الأخير بوجوب تشكيل حكومة اختصاصيين، فضلا عن أن وكالات التصنيف الائتماني الدولية أبدت استياء كبيرا من "خفة تعامل القوى السياسية مع الوضع الحالي" في ضوء أن لبنان أصبح في حكم المفلس.