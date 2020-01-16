شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. كيفية الحصول على تعويض حال شراء منتج مغشوش والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف بندر الهاجري، مدير عام الشكاوى بهيئة حقوق الإنسان، عن طرق الحصول على تعويض حال شراء منتج مغشوش.

وقال الهاجري: إن هناك منتجًا مغشوشًا قد لا يُحدث ضررًا، فيما يحق لصاحب الحالة التقدم ببلاغ لوزارة التجارة، حيث تشرف عليه الوزارة بالتنسيق مع جهات مختلفة من بينها هيئة الغذاء والدواء، موضحاً أن الهيئة والجهات المشرفة تبدأ بالتحرك وشن حملات أمنية للتحقق من صحة البلاغ بالفحص والتحليل ثم الضبط للمنتج.

وأضاف يلي ذلك بدء عمليات ملاحقة للمورد أو مرتكب المخالفة، فيما يتم التعويض عن الأضرار بشكل عام وذلك عن طريق الذهاب للمحكمة المختصة، فضلًا عن طلب إعادة قيمة المنتج.