شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أعلنت قنصلية المملكة في لوس أنجلوس عن إغلاق أبوابها يوم الاثنين المقبل، وذلك تزامناً مع إجازة رسمية لدى الدولة المضيفة.
جاء ذلك في تغريدة للقنصلية على حسابها الرسمي في “تويتر”، ذكرت فيها: “يستأنف العمل في القنصلية بمشيئة الله يوم الثلاثاء 21/ 1/ 2020″.
وأضافت القنصلية في لوس أنجلوس: “للحالات الطارئة نأمل التواصل مع هاتف شؤون السعوديين 3108956642”.
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