شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أخطاء تسبب زيادة الوزن.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

يعتبر الوزن الزائد وباء العالم الحديث، ويسعى كثيرون للتخلص منه. ولتحقيق هذه الغاية، يلجأ البعض إلى تطبيق بعض الوصفات التي يجدونها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تكون في أغلب الأحيان غير صحية.



وفي هذا التقرير الذي نشره موقع "آف بي.ري" الروسي، تطرقت الكاتبة ديانا فيرمان إلى المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعا المتعلقة بالتغذية والأخطاء الغذائية التي تؤدي إلى اكتساب الوزن.

1- السعرات الحرارية ليست متساوية

إن السعرات الحرارية ليست متساوية، وتنقسم بدورها إلى صحية وغير صحية. وتعد السعرات الحرارية التي توفرها الخضروات صحية، في حين أن السعرات الحرارية التي تحتويها الوجبات السريعة غير صحية.

2- الاعتماد على الغذاء قليل الدسم

يعتقد البعض أن الأطعمة المعالجة الخالية من الدهون تمثل الخيار المثالي عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، لكن ذلك غير صحيح. فغالبا ما تحتوي هذه الأطعمة على كميات كبيرة من السكر وذلك لتحسين طعمها. وبدلا من أن تبقيك الأطعمة قليلة الدسم في حالة جيدة، تسهم في تحفيز الشعور بالجوع، ما يجعلك تتناول كمية أكبر من الطعام.

3- الخوف من استهلاك البروتين

يعتبر البروتين من أهم العناصر الغذائية. ويساعد اتباع نظام غذائي عالي البروتين في تحسين الأيض (تفاعلات كيميائية تحافظ على حياة الإنسان)، وتقليل الشعور بالجوع، والتأثير بشكل إيجابي على بعض الهرمونات التي تنظم الوزن. كما يساعد البروتين في حماية كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن. وأثبتت الدراسات أن اتباع نظام غذائي يحتوي على كمية عالية من البروتين، يمكن أن يساعد في التحكم بالشهية وتحسين حالة الجسم.

4- نقص الألياف في النظام الغذائي

تسهم إضافة كمية كافية من الألياف إلى النظام الغذائي في التحكم بالشهية، وبالتالي تناول كمية أقل من الطعام. وتساعد الألياف أيضا في فقدان الوزن من خلال مساعدة الجسم على امتصاص عدد أقل من السعرات الحرارية من الأطعمة الأخرى.

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وتشير الدراسات إلى أن مضاعفة تناول الألياف -مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة- بشكل يومي يحد من السعرات الحرارية المستهلكة.

5- تناول الطعام لو كنت غير جائع

في حال كنت ترغب في خسارة الوزن، ينبغي عليك تناول ما لا يقل عن خمس وجبات صغيرة في اليوم. ويعتبر الأكل عند الشعور بالجوع فقط، مفتاح فقدان الوزن.

6- إهمال وجبة الفطور

يعتبر إهمال وجبة فطور الصباح من الأخطاء الغذائية التي تجعلنا نكتسب وزنا إضافيا. وقد أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يستهلكون كمية قليلة من السعرات الحرارية عند وجبة الغداء، مقارنة بأولئك الذين يتجاهلون تناول هذه الوجبة.

7- تناول عصير الفاكهة المعلب

عادة ما يتوقف الأشخاص الذين يعتمدون حمية تهدف إلى فقدان الوزن عن تناول المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر، بينما يميلون إلى تناول عصير الفاكهة المعلب، متجاهلين أن هذه المنتجات تؤدي إلى زيادة الوزن أيضا.

8- تناول الأطعمة المصنعة

بينت الدراسات أن الأغذية المعالجة هي السبب الرئيس لانتشار وباء السمنة الحالي.

9- عدم إدراج الفواكه الطازجة في النظام الغذائي

نقص الفاكهة الطازجة في النظام الغذائي من العوامل التي تعقد عملية إنقاص الوزن. وفي هذا الصدد، يعتبر البطيخ والكمثرى والتفاح والزنباع (الليمون الهندي) من الفواكه التي تساعد في إنقاص الوزن.