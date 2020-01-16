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التدخين يهددك بهذا المرض الخطير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

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التدخين يهددك بهذا المرض الخطير

متابعات_ نيوز

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن التدخين يرفع خطر الإصابة بالتليف الرئوي، الذي يهدد الحياة.

 

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وأوضح المركز الألماني أن التليف الرئوي هو مرض تنفسي تتشكل فيه ندبات في أنسجة الرئة، مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة في التنفس.

 

وتتمثل الأعراض المميزة للتليف الرئوي في ضيق التنفس والسعال الجاف المزمن وآلام الصدر وتغير لون الجلد إلى الأزرق بسبب نقص الأكسجين.

 

ولا يمكن الشفاء من التليف الرئوي، ولكن يمكن إبطاء تقدم المرض وتخفيف المتاعب، وذلك من خلال العلاج بالأكسجين والإقلاع عن التدخين، في حين يكون تأثير الأدوية ضعيفا. وفي المرحلة الأخيرة قد يتم اللجوء إلى زراعة الرئة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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