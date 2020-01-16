أول نمو في مبيعات الكمبيوتر الشخصي في 2019 بعد تراجع استمر 7 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوزت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي حاجز 70.6 مليون جهاز خلال الربع الأخير من العام 2019، بزيادة بلغت 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، وذلك وفقاً للأرقام الأولية التي كشفت عنها مؤسسة جارتنر للأبحاث.

كما تجاوزت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي خلال كامل عام 2019 عتبة 261 مليون جهاز، أي بزيادة تبلغ 0.6% مقارنة بالعام 2018. وهذه المرة الأولى التي تشهد فيها أسواق الكمبيوتر الشخصي العالمية نمواً منذ سبع سنوات.

وعلى الرغم من صعوبة توفير هذه الرقاقات، فقد نجحت شركات التصنيع الثلاث الكبرى في رفع حصصها مجتمعة من الأسواق خلال العام 2019، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بدأت مؤسسة جارتنر في رصد أسواق الكمبيوتر الشخصي. فقد استحوذت كل من «لينوفر» و«إتش بي» و«ديل» على ما يقرب من 65% من شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي خلال الربع الأخير من العام 2019، متقدمة عما كانت شهدته هذه الأسواق في الفترة نفسها من العام 2018، والتي بلغت ما يربو عن 61%.

وحافظت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي من شركة لينوفو على صدارتها للأسواق، بل وعززت الفارق بينها وشركة إتش بي. وباستثناء أسواق آسيا/المحيط الهادي، نجحت لينوفو في تسجيل نمو سنوي في جميع المناطق. فارتفعت شحناتها من أجهزة الكمبيوتر المكتبية لأسواق الولايات المتحدة وحدها بما يزيد على 30% سنوياً مقارنة بالعام الماضي.

كما واصلت شحنات شركة «إتش بي» ارتفاعها للربع الثالث على التوالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محافظة بذلك على صدارتها في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية. إلا أن المنافسة بدت محتدمة مع كل من لينوفو وديل. فقد أنهت ديل الربع الأخير من العام 2019 مسجلة رقماً قياسياً لشحناتها تجاوز حاجز 12 مليون جهاز للمرة الأولى منذ بدأت مؤسسة جارتنر في رصد شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصي. وكانت شحنات شركة ديل من هذه الأجهزة قد سجلت معدل نمو سنوي يفوق متوسط نمو الأسواق في جميع المناطق، مستفيدة من النمو الكبير الذي شهدته أسواق الكمبيوتر المكتبي تحديداً.