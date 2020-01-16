ضبط 82 كيلوغراماً من الكوكايين في طائرة شحن بالأرجنتين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف سبعة أشخاص وضبط 82 كيلوغراماً من الكوكايين في طائرة شحن كانت تستعد للإقلاع من بوينوس أيريس باتجاه أمستردام على ما أفاد مصدر ملاحي.

ومن بين الموقوفين خلال عملية نفذتها الشرطة، ثلاثة أفراد من طاقم الطائرة التابعة لشركة "كاي أل ام كارغو".

وقد اشتبه موظفون في الجمارك ببعض التحركات فطلبوا إرجاء إقلاع الطائرة وحصلوا على إذن من القاضي لتفتشيها على ما أفادت مصادر أوردتها الصحف الأرجنتينية. وكانت المخدرات مخبأة في علب كرتون.

وكانت الطائرة وصلت إلى مطار إسييسا الدولي في بوينوس أيريس الاثنين. وبعد توقف لساعات كان يفترض أن تقلع متجهة إلى كيتو على أن تكون أمستردام وجهتها النهائية.

وخلال عملية في أيلول/سبتمبر 2019 ضبط أكثر من 250 كيلوغراماً من الكوكايين في المطار نفسه. وكان المهربون يخططون لنقلها جواً إلى مدريد.