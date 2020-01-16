«مصدر» و«إنفينيتي إنرجي» تؤسسان شركة لتطوير مشاريع طاقة متجددة في مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة وشركة «إنفينيتي إنرجي» الشركة المصرية الرائدة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة تحت اسم «إنفينيتي باور» لتطوير مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح على مستوى المرافق الخدمية موزعة في مصر وإفريقيا.

وقع الاتفاقية على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» ومحمد الأمين إسماعيل منصور العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة «إنفينيتي إنرجي» وناير فؤاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفينيتي إنرجي».

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: إن مصر أظهرت التزامها بتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، ونحن فخورون بدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى مواصلة تطوير برنامجها الوطني للطاقة المتجددة.

وأضاف: إن تأسيس شركة «إنفينيتي باور» من شأنه المساهمة في تعزيز التقدم الذي أحرزته مصر في مجال الطاقة المتجددة فضلاً عن المساهمة في دعم جهود التنمية على مستوى المنطقة.

وأعرب عن تطلعه للعمل مع «إنفينيتي إنرجي» من أجل استكشاف فرص جديدة تساهم في دعم تحقيق الأهداف التي وضعتها مصر في مجال الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة لمناطق نائية لا تصلها الكهرباء في القارة الإفريقية.

من جانبه أعرب محمد الأمين إسماعيل منصور العضو المنتدب والشريك المؤسس«إنفينيتي إنرجي» عن سعادته بهذا التعاون للاستفادة من خبرات وموارد كل من «إنفينيتي إنرجي» و«مصدر» ومواصلة جهود الشركتين المثمرة في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى مصر والقارة الإفريقية.

وقال إن هناك توجهاً إلى أن تكون مصر مركزاً رئيسياً للطاقة في المنطقة وتعتبر «إنفينيتي إنرجي» في صدارة المطورين المساهمين في تحويل هذه الرؤية إلى واقع كما تلتزم الشركة بدعم قطاع الطاقة في القارة الإفريقية التي نؤمن أنها تمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق أعلى معدلات النمو ضمن هذا القطاع.

وتهدف استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة 2035 في مصر إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتبلغ 20 في المئة من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022 و42 في المئة بحلول 2035. وبحسب تحليل وضعته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، فإن مصر قادرة على توفير 53 في المئة من مزيج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على المصادر المتجددة بحلول عام 2030.

وتعتبر «إنفينيتي إنرجي» شركة رائدة في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في مصر وقد استكملت في فبراير 2018 تطوير وإنشاء أول محطة طاقة شمسية على مستوى المرافق الخدمية في مصر وتبعها استكمال ثلاث محطات ضمن مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى العالم حتى الآن. وتتولى الشركة حالياً تشغيل ست محطات طاقة شمسية باستطاعة إجمالية تبلغ 235 ميجاواط.

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» فإن القارة الإفريقية قادرة على تلبية ما يقرب من ربع احتياجاتها من الطاقة من خلال الاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2030.

ويهدف تطوير مشاريع الطاقة المتجددة إلى تعزيز إمكانية الحصول على الطاقة إلى جانب دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل وتحسين خدمات الرعاية الصحية لا سيما في المناطق النائية، خصوصاً أن نصف سكان القارة الإفريقية يعيشون حالياً بلا كهرباء.