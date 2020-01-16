هذا الموضوع تسريبات تكشف عن قدرة البطارية في هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.
مزيد من التسريبات حول هاتف سامسونج القابل للطي Galaxy Z Flip قبل الإعلان الرسمي، حيث كشفت أحدث التسريبات عن قدرة البطارية في هاتف سامسونج Galaxy Z Flip القابل للطي.
ينطلق قريباً الإصدار الثاني من هواتف سامسونج القابلة للطي بعنوان Galaxy Z Flip، حيث يكشف النقاب عن الهاتف خلال فعاليات مؤتمر Galaxy S20 في 11 من فبراير.
أكدت أحدث التسريبات على قدرة البطارية في هاتف Galaxy Z Flip الذي يضم بطارية 3300 mAh، وهي قدرة أعلى للبطارية من تلك المقدمة مع هاتف موتورولا القابل للطي Razr الذي جاء ببطارية 2510 mAh.
وتشير التوقعات إلى أن سامسونج قد إختارت هذه القدرة لبطارية Galaxy Z Flip، لدعم الهاتف بتصميم خفيف الوزن في الإستخدام على مدار اليوم، بينما تدعم تقنية الشحن الفائق السرعة التي أشير إليها في تسريبات سابقة، إستمرار الهاتف بعمر شحن أطول.
من جانب أخر تقدم سامسونج هذا العام هات Galaxy Z Flip القابل للطي بطبقة زجاجية رقيقة جداً للحماية، أي على عكس الطبقة البلاستيكية التي تميز بها هاتف Galaxy Fold، وتضيف التسريبات الجديدة أن سامسونج ستدعم هاتف Galaxy Z Flip أيضاً بعدة طبقات من اللوحات البلاستيكية إلى أعلى الطبقة الزجاجية الرقيقة.
وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تستهدف حماية الشاشة في هاتف Galaxy Z Flip بكفاءة أعلى، لذا فإن تعرض الشاشة للخدش سيؤثر فقط في الطبقة البلاستيكية الخارجية، لتبقى الطبقة الزجاجية بحماية أفضل، ومن المتوقع أن يدعم هذا التصميم المستخدم في تغيير الطبقة البلاستيكية الخارجية فقط في حالة تعرضها للضرر.
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هذا الموضوع تسريبات تكشف عن قدرة البطارية في هاتف Galaxy Z Flip القابل للطي ظهر على التقنية بلا حدود.
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