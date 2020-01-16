وزير الطاقة التركي يُدين مداهمة مكتب الخليج 365 بالقاهرة

أنقرة/ الخليج 365

أدان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، مداهمة الشرطة المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في اجتماع محرري الخليج 365، الخميس، في العاصمة أنقرة.

وقال دونماز: "أدين بشدّة مداهمة مكتب الخليج 365 في القاهرة".

وتمنى الوزير التركي السلامة لصحفيي وعاملي الوكالة.

Advertisements

وفي وقت سابق، طالبت وكالة الخليج 365، في بيان، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن صحفييها العاملين في القاهرة، مؤكدة على نهجها المهني في التغطية الإخبارية لكل الأحداث والقضايا، بما فيها الشأن المصري.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.



وتحرص وكالة الخليج 365 في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.

وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الخليج 365، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.