"سكاي لاين" الدولية تطالب القاهرة بالإفراج الفوري عن صحفيي الخليج 365

مدريد/ الخليج 365المنظمة الحقوقية الدولية قالت في بيان:

- اعتقال الصحفيين هو استمرار لنهج السلطات المصرية في استهداف العمل الصحفي.

- وكالة الأنباء المصرية الرسمية مشاركة في جريمة الاعتقال من خلال تبريره وإطلاق اتهامات ضد الصحفيين.

- قلقون من ‏احتمال أن تكون التهم المنسوبة إلى فريق وكالة الخليج 365 غير صحيحة وكيديّة.



نددت منظمة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية باقتحام الأمن المصري مكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة، واعتقال عدد من موظفيها على خلفية عملهم الصحفي، وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عنهم.



جاء ذلك في بيان صادر عن مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة (مقرها ستوكهولم) معاذ حامد، وصلت الخليج 365 نسخة منه.

وقال حامد إن اعتقال الصحفيين هو استمرار لنهج السلطات المصرية في استهداف العمل الصحفي وحرية النشر.



وأضاف أنه جرى احتجاز الموظفين في مكان مجهول في البداية، حتى وصول معلومات حول بدء التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، حيث قامت بتوقيفهم وهو أمر غير قانوني بتاتا.



وأشار حامد إلى أن بيان وكالة الأنباء المصرية الرسمية الذي ادعى بأن توقيف الصحفيين تم بناء على مزاعم ببث أخبار كاذبة والعمل ضد مصر وأمنها القومي هو خرق للمعايير الصحفية والمهنية.



وقال إن "وكالة الأنباء المصرية الرسمية مشاركة في جريمة الاعتقال من خلال تبريره ومحاولة إطلاق الاتهامات ضد صحفيين عملوا طوال سنوات بشكل قانوني ومهني بحت".



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وعبر حامد عن قلق سكاي لاين الشديد من ‏احتمال أن تكون التهم المنسوبة إلى فريق وكالة الخليج 365، غير صحيحة وكيديّة، في ظلّ الخلافات السياسيّة بين تركيا ومصر.



ودعا السلطات المصرية إلى عدم إدخال وسائل الإعلام في التجاذبات السياسية، مطالبا بالإفراج الفوري عن فريق الخليج 365 وعدم التعرّض لهم أو توقيفهم أو التحقيق معهم في وقت لاحق.



وجددت سكاي لاين الدولية في بيانها دعوة السلطات المصرية إتاحة مجال أوسع للحريات الصحفية، كما طالبت الدول والحكومات الحليفة للقاهرة بالضغط عليها سعيًا إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق وسائل الإعلام.

ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 في القاهرة، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول، حيث قامت بقطع الإنترنت وأغلقت كاميرات المراقبة فيه، وصادرت جوازات سفر الموظفين وهواتفهم المحمولة وأجهزة الحواسيب.



وبحسب مراسل الخليج 365، توجه محامي الخليج 365 للمكتب للحصول على معلومات عن سبب المداهمة، إلا أن الشرطة رفضت تقديم أي معلومة.



وأضاف أنه عقب ذلك قامت الشرطة بإخراج المحامي خارج المكتب، وتابعت عمليات البحث فيها.



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