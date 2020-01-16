للمرة الخامسة.. إسرائيل تهدم بيوت صفيح فلسطينية جنوبي الضفة

بيت لحم/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



هدمت جرافات إسرائيلية، الخميس، بيوتا من الصفيح، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، للمرة الحامسة، بدعوى البناء بدون ترخيص.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير في مدينة بيت لحم، إن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي بير عونة ببلدة بيت جالا، غربي بيت لحم، وهدمت خيمة سكنية، وبركسات لتربية الأغنام (لم يحدد عددها)، للمواطن محمد زرينة.

وأوضح بريجية لوكالة الخليج 365، أن السلطات الإسرائيلية هدمت مسكن "زرينة" للمرة الخامسة بدعوى البناء بدون ترخيص.

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ويقع حي بير عونة، ضمن المناطق الفلسطينية المُصنفة "ج"، بالضفة، والتي تسيطر عليها إسرائيل إداريا وأمنيا.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

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