اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية يدين توقيف صحفيي الخليج 365 بالقاهرة

أنقرة/ الخليج 365
أدان اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية (EANA) بشدّة، مداهمة الشرطة المصرية مكتب الخليج 365 في القاهرة، وتوقيف 4 من العاملين فيه.
وأوضح الاتحاد في بيان، الخميس، أنه يقف إلى جانب الخليج 365 وعامليها.
وأكد البيان أن إدارة اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية، يولي أهمية كبيرة للقيم الأساسية للديمقراطية، ويرى أن الصحافة الحرة هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية.
وأضاف البيان أن أي تصرف ضد هذه المبادئ، يستحق الإدانة.
ودعا الاتحاد السلطات المصرية إلى إخلاء سبيل الموظفين الموقوفين فورا، وتزويد المجتمع الدولي بمعلومات حول الموجبات القانونية لتوقيفهم.
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365، وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.
وتحرص وكالة الخليج 365 في تغطيتها على الالتزام بالمعايير المهنية، وفي مقدمتها عرض وجهات النظر المختلفة للأطراف المعنية.
وبعيدا عن الخلافات السياسية، تطبق الوكالة هذه المعايير في تغطيتها للشأن المصري، حيث تعرض الخليج 365، لوجهة نظر السلطة والمعارضة بدقة وأمانة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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