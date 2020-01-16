الصليب الأحمر اللبناني: 35 إصابة في مواجهات غربي بيروت

ريا شرتوني / بيروت/ الخليج 365
أصيب 35 شخصا، الأربعاء، خلال احتجاجات أمام ثكنة الحلو، في محلة كورنيش المزرعة - مار إلياس، غربي بيروت.
وقال الصليب الأحمر اللبناني، في تغريدة على "تويتر"، إنه جرى "نقل 35 إصابة إلى مستشفيات المنطقة، بينهم 10 حالات تم إسعافها بمنطقة المواجهات".
ومساء الأربعاء، قطع محتجون بأجسادهم الطريق أمام ثكنة الحلو التابعة لقوى الأمن، في محلة كورنيش المزرعة - مار إلياس، احتجاجا على توقيفات الثلاثاء في منطقة الحمرا.
وردد المحتجون شعارات منددة بالطائفية، هاتفين "سلمية، سلمية".
وعلى الفور، تدخلت قوى مكافحة الشغب، وألقت الغاز المسيل للدموع، لتفريقهم، ولتحدث عمليات كر وفر في منطقة المواجهات.
ووفق مراسلنا، أوقفت القوى الأمنية، 20 شخصا، وقامت باحتجازهم داخل الثكنة.
وأضاف، أن قوى الأمن استخدمت القوة المفرطة مع المحتجين، حيث حصلت حالات إغماء بينهم نتيجة غزارة إلقاء الغاز المسيل للدموع.
ووفق مراسل الخليج 365، عم الهدوء الحذر المحلة، لكن الأجواء لا تزال متوترة خصوصا وأنه لم يتم الإفراج عن المحتجزين.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، في حديث تلفزيوني أنه "يتم إطلاق سراح الموقوفين من ثكنة الحلو، تباعا إلا من يثبت تورطه بالاعتداء على القوى الأمنية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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