نادي الباحة في ضيافة بن مصوي والموسى

صحيفة الخليج الإلكترونية

استضاف رجل الأعمال خليل بن مصوي ورجل الأعمال عبدالله الموسى مساء الأحد بديوانية بن مصوي بمدينة جده نادي الباحة الرياضي بحضور رئيس النادي الأستاذ محمد الزلفان ، وطاقم الفريق والجهاز الفني والإداري .

وأقيم برنامج خطابي بهذه المناسبة بدأ بآيات من الذكر الحكيم ومن ثم كلمة لرجل الأعمال خليل بن مصوي رحب فيها بالحضور الكريم وبرئيس النادي وطاقم الفريق من لاعبين وجهاز فني واعضاء شرف ،وقدم بن مصوي والموسى مبلغاً مالياً دعماً منهم للفريق لتأهلة للدرجة الثانية وفوزه الأخير ، وتبرعوا أيضا بتكاليف معسكر الفريق بمدينة جده .

كما ألقى رئيس النادي الأستاذ محمد الزلفان كلمة شكر فيها رجل الاعمال خليل بن مصوي ، ورجل الاعمال عبد الله الموسى على الاستضافة والدعم مضيفاً ان هذا ليس بغريب عليهم فهم دائماً سباقين في دعم ناديهم نادي الباحة فيما يخدم الرياضة ،ومحبين هذا النادي العريق مقدما شكره كذلك لرئيس هيئة العامة لرياضة وأمير منطقة الباحة للدعم اللامحدود الذي يحضى به النادي .

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وفي الختام التقطت الصور التذكارية وتكريم عدد من الرموز والإعلاميين والجهاز الفني والإداري للفريق بعدها تناول الجميع مأدبة العشاء المعدة لهذه المناسبة .